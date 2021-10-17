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Россияне раскрыли свои расходы на отпуск

Ювелина Бернст
36 минут назад

Россияне в 2021 году стали тратить на отпуск больше, чем годом ранее, говорится в исследовании «Росгосстрах банка», передает РИА «Новости».

Россияне раскрыли свои расходы на отпуск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно результатам исследования, 35% респондентов потратили на отпуск менее 25 тысяч рублей. При этом в 2020 году в этот бюджет уложились 53% отпускников.

33% опрошенных израсходовали свыше 150 тысяч рублей. 10% россиян потратили на отпуск 75-100 тысяч рублей, 9% — в 25-50 тысяч рублей и 7% — в 50-75 тысяч рублей. Еще примерно 5% граждан отдохнули на 100-150 тысяч рублей.

При этом 42% респондентов сократили свои привычные расходы на отдых, 41% — увеличили. Траты остальных 17% остались на запланированном уровне.

Также стало известно, что 48% россиян удалось провести отпуск так, как они хотели. Остальным пришлось изменить свои планы: 22% опрошенных не взяли отпуск совсем, 20% провели его дома или на даче и 10% вместо заграницы путешествовали по России.

Исследование было проведено в сентябре среди 2 600 респондентов старше 18 лет из российских городов с населением более 500 тысяч человек.

Экономика,Росгосстрах Банк,РИА Новости,
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