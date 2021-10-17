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Бедность в России предложили побороть за счет пенсионной реформы

Ювелина Бернст
30 минут назад

Чтобы победить бедность в России, необходимо отменить пенсионную реформу, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин. Его слова передает Ura.ru.

Бедность в России предложили побороть за счет пенсионной реформы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Депутат отметил, что из-за пенсионные реформы люди предпенсионного возраста попали в сложную ситуацию.

«Не дай бог потерять работу после 55 лет для женщин и после 60 для мужчин. На пенсию не имеешь права претендовать, и на работу никуда не возьмут», — объяснил Алехин.

Еще одним шагом по борьбе с бедностью он назвал создание новых рабочих мест в сельской местности. Эти люди так же находятся в сложной финансовой ситуации. Чтобы выйти из нее, люди устраиваются на вахтовую работу на Север, либо переезжают в город.

«А те, кто остаются, выживают за счет подсобного хозяйства», - добавил депутат.

Глава государства Владимир Путин в обращении к Госдуме назвал главным врагом страны низкие доходы граждан, после чего спикер Вячеслав Володин заверил, что депутаты в ближайшее время выработают предложения по решению этой проблемы.

Экономика,Андрей Алехин,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,РИА Ura.ru,
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