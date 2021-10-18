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Первая нитка «Севпотока-2» заполнена техническим газом

Лера Букина
17 минут назад

Первая нитка российского газопровода «Северный поток-2» заполнена техническим газом. Об этом заявил его оператор Nord Stream 2. Отмечается, что для транспортировки газа действующего уровня давления — 103 бар — достаточно.

Первую нитку «СП-2» заполнили техническим газом
Фото: ТАССТАСС

«На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток-2» была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе», — говорится в сообщении.

Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, уточнила пресс-служба оператора.

Ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что скорейший запуск газопровода «Северный поток-2» помог бы уменьшить стоимость газа в Европе.

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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» заявил, что скорейшему запуску «Северного потока-2» мешают административные барьеры, они пока не преодолены. По мнению Путина, если Россия сможет увеличить поставки газа в Европу в связи с запуском «Северного потока-2», напряженность на европейском рынке газа существенно снизится, и это повлияет на цены.

4 октября оператор «Северного потока-2» компания Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку трубопровода, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования.

О завершении строительства «Северного потока-2» «Газпром» объявил 10 сентября.
Экономика,Клаус Эрнст,Владимир Путин,Газпром,Бундестаг,
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