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Назван дедлайн сертификации Берлином "Северного потока — 2"

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Постоянный представитель России при Евросоюзе Евгений Чижов сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", когда немецкие власти должны сертифицировать газопровод "Северный поток — 2", передает РИА "Новости".

Назван дедлайн сертификации Берлином "Северного потока — 2"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Он построен, да. Первая труба уже заполнена газом. Осталось завершить сертификацию. Я исхожу из того, что данный мяч находится в воротах германского регулятора. На процедуру (сертификации) относится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января", - сказал Чижов.

Он отметил, что Германия может сертифицировать "Северный поток — 2" быстрее, что будет в интересах европейских потребителей.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ответственность за повышение стоимости газа в Европе лежит на Германия, которая поддержала строительство российского газопровода.

До этого британская газета Daily Express написала, что "Северный поток-2" не опасен для Соединенного Королевства.

Экономика,Евгений Чижов,ЕС,РИА Новости,
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