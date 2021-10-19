Назван дедлайн сертификации Берлином "Северного потока — 2"

"Он построен, да. Первая труба уже заполнена газом. Осталось завершить сертификацию. Я исхожу из того, что данный мяч находится в воротах германского регулятора. На процедуру (сертификации) относится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января", - сказал Чижов.