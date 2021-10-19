Назван дедлайн сертификации Берлином "Северного потока — 2"

Постоянный представитель России при Евросоюзе Евгений Чижов сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", когда немецкие власти должны сертифицировать газопровод "Северный поток — 2", передает РИА "Новости".
"Он построен, да. Первая труба уже заполнена газом. Осталось завершить сертификацию. Я исхожу из того, что данный мяч находится в воротах германского регулятора. На процедуру (сертификации) относится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января", - сказал Чижов.
Он отметил, что Германия может сертифицировать "Северный поток — 2" быстрее, что будет в интересах европейских потребителей.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ответственность за повышение стоимости газа в Европе лежит на Германия, которая поддержала строительство российского газопровода.
До этого британская газета Daily Express написала, что "Северный поток-2" не опасен для Соединенного Королевства.