Счетная палата усомнилась в прогнозе МЭР по цене нефти

Счетная палата не согласилась с прогнозами Минэкономразвития по цене нефти, заложенными в проект бюджета РФ на ближайшие три года. По мнению ведомства, они являются заниженными. Это следует из заключения контрольного ведомства на проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

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«В целом прогнозные значения нефтяных цен в соответствии со среднесрочным прогнозом представляются заниженными даже с учетом дисконта нефтяных цен марки «Юралс» относительно эталонных марок (Brent, WTI)», — говорится в документе.

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По консенсус-прогнозу агентства Рейтер, который приводит Счетная палата, средняя стоимость нефти марки Brent в 2022 году будет на уровне $69,8 за баррель, в 2023 году — $67,4, в 2024 году — $64,5, а марка WTI будет стоить $67 долларов в 2022 году, $65 – в 2023 году, $61 – в 2024 году.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, в 2022 году средняя стоимость нефти марки Urals прогнозируется на уровне $62,2 за баррель, в 2023 году — $58,4, в 2024 году — $55,7.

Избыточный рост предложения может стать ключевым риском для стоимости нефти до 2024 года, считает СП. Его могут поддержать сланцевые производители нефти при сохранении цен на высоком уровне, то есть на уровне $55-60 за баррель.

Однако из-за исчерпания к середине 2021 года накопившихся в предыдущие периоды запасов нефти падение цен может быть отложено.

«Низкоуглеродная повестка рассматривается в среднесрочном прогнозе как фактор давления на нефтяные цены. Однако, по мнению Счетной палаты, из-за растянутости энергоперехода во времени и введения углеродного налога только с 2023 года влияние этого фактора будет выходить за рамки прогнозного периода», — сказано в документе.

На нефтяные котировки будут положительно влиять рост потребления из-за восстановления экономики, а также политика ОПЕК, говорится в документе.