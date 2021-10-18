Глава МЭР: восстановление экономики исчерпалось

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что восстановление российской экономики исчерпалось, рост ВВП по итогам 2021 года не превысит прогноз в 4,2%. Такое заявление он сделал в ходе выступления на заседании бюджетного комитета Госдумы. Об этом пишет «Прайм».

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Он также указал на замедление деловой активности и ухудшение ситуации с коронавирусом в России.

«Восстановление себя в общем-то исчерпало, экономика вышла на свою траекторию, ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому вряд ли мы можем рассчитывать в этом году на более высокие темпы», — сказал Решетников.

Официальный прогноз Минэкономразвития в базовой версии предполагает рост экономики России на 4,2% в текущем году, а в 2022-2023 годах – на уровне 3%.