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Глава МЭР: Восстановление экономики РФ исчерпалось

Лера Букина
1 час назад

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что восстановление российской экономики исчерпалось, рост ВВП по итогам 2021 года не превысит прогноз в 4,2%. Такое заявление он сделал в ходе выступления на заседании бюджетного комитета Госдумы. Об этом пишет «Прайм».

Глава МЭР: восстановление экономики исчерпалось
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также указал на замедление деловой активности и ухудшение ситуации с коронавирусом в России.

МЭР ухудшило прогноз по росту доходов россиян

«Восстановление себя в общем-то исчерпало, экономика вышла на свою траекторию, ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому вряд ли мы можем рассчитывать в этом году на более высокие темпы», — сказал Решетников.

Официальный прогноз Минэкономразвития в базовой версии предполагает рост экономики России на 4,2% в текущем году, а в 2022-2023 годах – на уровне 3%.

Согласно прогнозам Минэкономразвития, годовой показатель инфляции составит 7,4%. Владимир Путин поручил депутатам проработать вопросы помощи населению в условиях ускорившейся инфляции.
Экономика,Максим Решетников,Владимир Путин,Минэкономразвития,Госдума,
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