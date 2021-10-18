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Белоусов раскрыл стоимость энергоперехода для России

Лера Букина
27 минут назад

Глобальный энергопереход будет стоить для России примерно 90 трлн рублей и будет длиться 28 лет. Об этом первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил в интервью «Коммерсанту». Под энергопереходом подразумевается перевод экономики на более экологичные источники энергии.

Белоусов раскрыл стоимость энергоперехода для России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас весь наш так называемый интенсивный сценарий в стратегии энергоперехода стоит примерно 90 трлн руб. за 28 лет. Это означает 3,2 трлн в год. То есть речь идет о менее чем 3% ВВП», — рассказал Белоусов.

По словам вице-премьера, процесс глобального энергоперехода в мире уже начался, он необратим.

«Процессы уже запущены, и вряд ли они будут остановлены, тем более что другого ответа на изменение климата, кроме энергоперехода, человечество пока не придумало», — заявил он.

Преимуществом России Белоусов назвал атомные и водородные технологии. Россия на 20-летнем горизонте может занять более 20% мирового рынка водорода, уверен вице-премьер. Кроме того, он заявил, что российскую транспортную сеть, в том числе «Северный поток-2», можно использовать не только для прокачки газа, но и для водорода в смеси других газов.

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Ранее Белоусов назвал пять пунктов-направлений программы по содействию энергопереходу в России. В частности, речь шла об ускорении технологической модернизации различных отраслей экономики и налоговых стимулах для тех, кто переходит на «зеленые» технологии и сокращает выброс.
Экономика,Андрей Белоусов,
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