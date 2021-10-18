Белоусов раскрыл стоимость энергоперехода для России

Глобальный энергопереход будет стоить для России примерно 90 трлн рублей и будет длиться 28 лет. Об этом первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил в интервью «Коммерсанту». Под энергопереходом подразумевается перевод экономики на более экологичные источники энергии.

«У нас весь наш так называемый интенсивный сценарий в стратегии энергоперехода стоит примерно 90 трлн руб. за 28 лет. Это означает 3,2 трлн в год. То есть речь идет о менее чем 3% ВВП», — рассказал Белоусов.

«Процессы уже запущены, и вряд ли они будут остановлены, тем более что другого ответа на изменение климата, кроме энергоперехода, человечество пока не придумало», — заявил он.

Преимуществом России Белоусов назвал атомные и водородные технологии. Россия на 20-летнем горизонте может занять более 20% мирового рынка водорода, уверен вице-премьер. Кроме того, он заявил, что российскую транспортную сеть, в том числе «Северный поток-2», можно использовать не только для прокачки газа, но и для водорода в смеси других газов.