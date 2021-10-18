Счетная палата оценила шансы рубля на рост

В Счетной палате (СП) рассказали, что у рубля есть шансы на укрепление в 2022 году благодаря жесткой кредитно-денежной политике Центробанка, растущему экспорту и высоким ценам на нефть. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заключение СП на проект федерального бюджета (2022–2024 годы).

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В Счетной палате отметили, что расширение торгового баланса до десяти процентов ВВП в 2022 году должно оказать поддержку российской валюте.

Дополнительными факторами стабильности рубля могут стать рост инвестиций и приток капитала, подчеркнули в СП.

Базовый вариант макроэкономического прогноза предполагает, что доллар в 2022 году составит 72,1 рубля.

18 октября цена барреля нефти Brent превысила 86 долларов впервые с 4 октября 2018 года. За последние три месяца Brent подорожала на 13 процентов на фоне восстановления экономик от последствий пандемии, роста спроса и энергетического кризиса в Европе.

На торгах Московской биржи 7 октября курс доллара впервые с середины июня опустился ниже 72 рублей, а 15 октября доллар впервые с июля 2020-го стоил меньше 71 рубля.

Аналитик Янис Кивкулис говорил, что рубль реагирует на рост нефти сдержанно - от взлета его удерживают покупки валюты в рамках бюджетного правила. Эксперт FxPro Александр Купцикевич заявлял, что нельзя исключать и скачка барреля до ста долларов, что может стать проблемой для рубля.