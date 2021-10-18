Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.17EUR 82.46BRENT 85.36
Войти в почту

Счетная палата оценила шансы рубля на 2022 год

Мария Иванова
1 час назад

В Счетной палате (СП) рассказали, что у рубля есть шансы на укрепление в 2022 году благодаря жесткой кредитно-денежной политике Центробанка, растущему экспорту и высоким ценам на нефть. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заключение СП на проект федерального бюджета (2022–2024 годы).

Счетная палата оценила шансы рубля на рост
Фото: ТАССТАСС

В Счетной палате отметили, что расширение торгового баланса до десяти процентов ВВП в 2022 году должно оказать поддержку российской валюте.

Дополнительными факторами стабильности рубля могут стать рост инвестиций и приток капитала, подчеркнули в СП.

Базовый вариант макроэкономического прогноза предполагает, что доллар в 2022 году составит 72,1 рубля.

Доллар по 50: рублю предсказали резкий рост

18 октября цена барреля нефти Brent превысила 86 долларов впервые с 4 октября 2018 года. За последние три месяца Brent подорожала на 13 процентов на фоне восстановления экономик от последствий пандемии, роста спроса и энергетического кризиса в Европе.

На торгах Московской биржи 7 октября курс доллара впервые с середины июня опустился ниже 72 рублей, а 15 октября доллар впервые с июля 2020-го стоил меньше 71 рубля.

Аналитик Янис Кивкулис говорил, что рубль реагирует на рост нефти сдержанно - от взлета его удерживают покупки валюты в рамках бюджетного правила. Эксперт FxPro Александр Купцикевич заявлял, что нельзя исключать и скачка барреля до ста долларов, что может стать проблемой для рубля.

«При таком росте нефти мировая экономика и спрос на энергию поползут вниз, а вместе с ней и глобальный спрос на рисковые активы, в частности рубль», – предупреждал он.

Экономика,Александр Купцикевич,Счетная палата,Московская биржа,Центральный банк России,"Российская газета",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители