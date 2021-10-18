«Северный поток-2» и 90 триллионов: как Россия будет переходить на водород

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия может профинансировать водородную трансформацию экспорта, тратя по 3,2 трлн рублей в год. Об этом он рассказал «Коммерсанту».

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Белоусов подчеркнул, что весь интенсивный сценарий стратегии энергоперехода (декарбонизации экономики со снижением выбросов углекислого газа) оценивают примерно в 90 трлн рублей за 28 лет.

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«Порядок цифр - не фантастический. <…> Это означает 3,2 триллиона в год. То есть речь идет о менее чем трех процентах ВВП», - рассказал вице-премьер.

Он отметил, что Россия должна использовать свои технологические преимущества в атомных и водородных технологиях.

«Есть целый ряд технологий, в которых мир от нас отстает. <…> Это очень большие возможности - например, спрос на водород колоссальный, уже сейчас это порядка 120 миллионов тонн в год», - рассказал Белоусов.

Вице-премьер отметил, что «Северный поток-2» можно использовать не только для прокачки природного газа, но и для водорода в смеси других газов.

Советник президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев ранее предупредил о риске отказа иностранцев от российских энергоносителей из-за высокой углеродоемкости. По его мнению, из-за «климатических амбиций» США и Евросоюза может пострадать российская экономика.

Евросоюз вводит трансграничный налог на выбросы CO2 для импортных товаров, США вернулись в Парижское соглашение по климату и даже Китай вводит национальную систему торговли выбросами, планируя добиться углеродной нейтральности к 2060 году, отмечал Эдельгериев.

Он выразил опасение, что России может достаться роль «углеродного офшора» с «последующими отраслевыми санкциями».

В то же время глава Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджела Уилкинсон заявляла, что у России есть потенциал для лидерства в энергетике даже в случае энергетического перехода.