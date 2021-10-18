Экономист назвал помехи иностранным инвестициям в России

«Основной проблемой являются западные санкции, которые очень сильно ужесточают, фактически, запрещают иностранным инвесторам что-то вкладывать в российскую экономику. Конечно, если речь не идет об очень крупном инвесторе с очень широкими юридическими возможностями. Но и у них могут быть проблемы», - пояснил эксперт.