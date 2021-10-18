Экономист назвал помехи иностранным инвестициям в России

Наращиванию иностранных инвестиций в экономике России мешают западные санкции. Об этом «ПолитРоссии» заявил президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин.
«Основной проблемой являются западные санкции, которые очень сильно ужесточают, фактически, запрещают иностранным инвесторам что-то вкладывать в российскую экономику. Конечно, если речь не идет об очень крупном инвесторе с очень широкими юридическими возможностями. Но и у них могут быть проблемы», - пояснил эксперт.
Он видит выход из ситуации в переориентации России с иностранных инвестиций на внутренние.
«Нам давно нужно отказаться от логики «главное для нас – иностранные инвестиции», - уверен он.
В последние годы отношения между Россией и Западом планомерно ухудшались. Западными странами были введены экономические санкции в отношении российских граждан и организаций, связанных с событиями на Украине, обвинениями России со стороны США во вмешательстве в выборы и строительством газопровода «Северный поток-2».