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Экономист назвал помехи иностранным инвестициям в России

Алиса Селезнёва
40 минут назад

Наращиванию иностранных инвестиций в экономике России мешают западные санкции. Об этом «ПолитРоссии» заявил президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин.

Экономист назвал помехи иностранным инвестициям в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Основной проблемой являются западные санкции, которые очень сильно ужесточают, фактически, запрещают иностранным инвесторам что-то вкладывать в российскую экономику. Конечно, если речь не идет об очень крупном инвесторе с очень широкими юридическими возможностями. Но и у них могут быть проблемы», - пояснил эксперт.

Он видит выход из ситуации в переориентации России с иностранных инвестиций на внутренние.

«Нам давно нужно отказаться от логики «главное для нас – иностранные инвестиции», - уверен он.

В последние годы отношения между Россией и Западом планомерно ухудшались. Западными странами были введены экономические санкции в отношении российских граждан и организаций, связанных с событиями на Украине, обвинениями России со стороны США во вмешательстве в выборы и строительством газопровода «Северный поток-2».

Экономика,Михаил Хазин,
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