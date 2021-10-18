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Боррель пожаловался на Россию из-за поставок газа

Елена Прошина
1 час назад

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия выполняет все заключенные контракты по поставкам газа в Европу, однако не поставляет дополнительные объемы голубого топлива. Об этом политик заявил на заседании Совета Евросоюза на уровне глав МИД, сообщает «КП».

Боррель пожаловался на Россию из-за поставок газа
Фото: ТАССТАСС

«Россия строго выполняет все контракты на поставки газа в Евросоюз, однако не поставляет дополнительных объемов», – заявил Боррель.

Как отметил верховный представитель, газовый кризис в Европе – это «идеальный шторм, когда много объективных факторов совпали по времени».

Напомним, что ранее офпредставитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в Германию.

При этом представитель Минэнерго Германии Сузанне Унград отметила, что газохранилища страны заполнены сегодня примерно до 70%, тогда как на прошлой неделе этот уровень составлял 75%. Несмотря на такие показатели, угрозы энергобезопасности Германии пока нет и ситуация находится под контролем.

Экономика,Жозеп Боррель,Штеффен Зайберт,Совет Европы,Газпром,Минэнерго,МИД,ЕС,
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