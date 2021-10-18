Боррель пожаловался на Россию из-за поставок газа

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия выполняет все заключенные контракты по поставкам газа в Европу, однако не поставляет дополнительные объемы голубого топлива. Об этом политик заявил на заседании Совета Евросоюза на уровне глав МИД, сообщает «КП».
«Россия строго выполняет все контракты на поставки газа в Евросоюз, однако не поставляет дополнительных объемов», – заявил Боррель.
Как отметил верховный представитель, газовый кризис в Европе – это «идеальный шторм, когда много объективных факторов совпали по времени».
Напомним, что ранее офпредставитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в Германию.
При этом представитель Минэнерго Германии Сузанне Унград отметила, что газохранилища страны заполнены сегодня примерно до 70%, тогда как на прошлой неделе этот уровень составлял 75%. Несмотря на такие показатели, угрозы энергобезопасности Германии пока нет и ситуация находится под контролем.