Боррель пожаловался на Россию из-за поставок газа

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия выполняет все заключенные контракты по поставкам газа в Европу, однако не поставляет дополнительные объемы голубого топлива. Об этом политик заявил на заседании Совета Евросоюза на уровне глав МИД, сообщает «КП».

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«Россия строго выполняет все контракты на поставки газа в Евросоюз, однако не поставляет дополнительных объемов», – заявил Боррель.

Как отметил верховный представитель, газовый кризис в Европе – это «идеальный шторм, когда много объективных факторов совпали по времени».

Напомним, что ранее офпредставитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в Германию.