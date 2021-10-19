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Киев заявил о координации позиции по СП-2 с Варшавой

Елена Прошина
12 минут назад

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина координирует свои позиции с польской PGNiG касаемо сертификации Nord Streаm 2 AG, оператора «Северного потока - 2». Об этом сообщает РИА Новости.

Киев заявил о координации позиции по СП-2 с Варшавой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее в ходе пресс-конференции он объявил, что «Нафтогаз» подал заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока - 2». Такую же заявку направляла и польская нефтегазовая компания PGNiG.

"Мы не можем присоединиться к их (PGNiG – Прим. ред.) заявке. Мы просто просим присоединиться к процессу сертификации. Одновременно с PGNiG у нас очень правильные партнерские отношения, мы консультируемся в процессе подготовки их заявки и нашей заявки, мы обмениваемся соответствующими данными. Потому что наши компании заинтересованы в том, чтобы был действительно конкурентный европейский рынок", - высказался украинский топ-менеджер.

По словам Витренко, компании заинтересованы в сохранении действительно конкурентного поля на европейском рынке.

Ранее Nord Streаm 2 AG, оператор «Северного потока - 2» подал заявку в Федеральное сетевое агентство Гeрмании на прохождение сертификации в качестве независимого оператора. Это сделано для того, чтобы соответствовать правилам третьего энeргопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге - разделении компаний, занимающихся добычей и трансфером газа по трубопроводу.

Польская нефтегазовая РGNiG заявила в сентябре, что получила право на участие в процедуре сертификации и будет настаивать на том, что Nоrd Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.

Сертификация будет проводиться в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, а после свою оценку на него даст Еврокомиссия. Весь процесс, согласно требованиям законодательства, может продлиться на протяжении несколько месяцев. Германский регулятор получил полный пакет необходимых для сертификации документов в сентябре.

Экономика,Юрий Витренко,Нафтогаз,Еврокомиссия,ЕС,
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