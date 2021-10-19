Зеленский назвал «Северный поток-2» сильным оружием

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Европа «в шоке» от цен на газ. По словам главы государства, российский газопровод «Северный поток-2» является энергетическим оружием, сообщает «Ура.ру».

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«Северный поток-2» современное сильное оружие, энергетическое оружие. Последствия этого оружия мы еще не знаем», — сказал лидер страны.

Он считает, что «Европа в шоке от цены в две тысячи долларов». По словам Зеленского, в ЕС «были готовы к цене в 500-600 долларов».

Как отметил президент Украины, важно найти решение вопроса нехватки газа, потому что контракт Киева на транзит топлива закончится в 2024 году. Также Зеленский анонсировал «трансформацию энергетической безопасности Украины». Ее должны представить в ближайшее время.

Как сообщил на днях украинский лидер, для граждан страны запасов газа достаточно. По его словам, если бы правительство не вмешалось в ситуацию, цена на газ достигла бы 50 грн, «а так для людей от НАК «Нафтогаз» — около 8 грн.

Зеленский отметил, что отопительный сезон — это ответственность не только центральной, но и местной власти.