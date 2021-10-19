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На Украине рассказали о «троянском коне» против «СП—2»

Елена Прошина
1 час назад

Участие украинской компании "Нафтогаз" в сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» вряд ли помешает этому, сообщает РИА новости со ссылкой на заявление бывшего омбудсмена Украины, экс-представителя Киева в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу Валерии Лутковской.

На Украине рассказали о «троянском коне» против «СП—2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Речь идет о том, что мы пошли в ту комиссию, которая будет заниматься сертификацией для того, чтобы, как «троянский конь», оттуда помешать этой сертификации. Идея понятна, но скажите мне, пожалуйста, как это повлияет на граждан Украины? Как мы будем жить?», – задалась вопросом экс-омбудсмен.

По ее словам, другие участники сертификации понимают, что благодаря «Северному потоку — 2» «будут получать газ дешевле». При этом участие «Нафтогаза» в сертификации вряд ли окажет влияние на данный процесс.

В настоящее время страна испытывает проблемы с запасами угля, а на некоторых ТЭЦ его хватит на несколько недель.

«Так может уже пора думать не о том, чтобы навредить кому-то, а начинать думать о том, а как будет Украина?», — отметила Лутковская.

Напомним, Киев подал заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока – 2» в Федеральное сетевое агентство Германии. Об этом сообщил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Экономика,Компании,Валерия Лутковская,Нафтогаз,РИА Новости,
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