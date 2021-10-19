На Украине рассказали о «троянском коне» против «СП—2»

Участие украинской компании "Нафтогаз" в сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» вряд ли помешает этому, сообщает РИА новости со ссылкой на заявление бывшего омбудсмена Украины, экс-представителя Киева в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу Валерии Лутковской.
«Речь идет о том, что мы пошли в ту комиссию, которая будет заниматься сертификацией для того, чтобы, как «троянский конь», оттуда помешать этой сертификации. Идея понятна, но скажите мне, пожалуйста, как это повлияет на граждан Украины? Как мы будем жить?», – задалась вопросом экс-омбудсмен.
По ее словам, другие участники сертификации понимают, что благодаря «Северному потоку — 2» «будут получать газ дешевле». При этом участие «Нафтогаза» в сертификации вряд ли окажет влияние на данный процесс.
В настоящее время страна испытывает проблемы с запасами угля, а на некоторых ТЭЦ его хватит на несколько недель.
«Так может уже пора думать не о том, чтобы навредить кому-то, а начинать думать о том, а как будет Украина?», — отметила Лутковская.
Напомним, Киев подал заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока – 2» в Федеральное сетевое агентство Германии. Об этом сообщил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.