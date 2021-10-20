Эксперт озвучил прогноз цен на нефть

«Brent держится бодро за счет перехода на более дешевые источники электрогенерации в сравнении со взлетевшими ценами на природный газ и уголь. Покупки нефти также подогреваются слабым увеличением производства в условиях растущего спроса, особенно со стороны Азии. Учитывая наличие такого фундамента, вероятность дальнейшего подъема фьючерсов велика, и после недавнего тестирования уровня 86 долларов за баррель в фокусе внимания игроков находится зона 86,70 долларов, достижение которого ознаменует собой обновление семилетних вершин», - сделал прогноз цен на нефть директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.