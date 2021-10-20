Эксперт озвучил прогноз цен на нефть

Сегодня цены на нефть находятся под локальным давлением, пытаясь скорректироваться в направлении уровня 83 доллара за баррель, в то время, как вчера нефть закончила день на отметке 85.
«Brent держится бодро за счет перехода на более дешевые источники электрогенерации в сравнении со взлетевшими ценами на природный газ и уголь. Покупки нефти также подогреваются слабым увеличением производства в условиях растущего спроса, особенно со стороны Азии. Учитывая наличие такого фундамента, вероятность дальнейшего подъема фьючерсов велика, и после недавнего тестирования уровня 86 долларов за баррель в фокусе внимания игроков находится зона 86,70 долларов, достижение которого ознаменует собой обновление семилетних вершин», - сделал прогноз цен на нефть директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.
Эксперт отметил, что свежая статистика от API об увеличении запасов сырой нефти на прошлой неделе на 3,3 млн баррелей не сильно повлияла на рынок.
«Нельзя исключать отката Brent в район отметки 82 доллара или ниже перед новым восходящим импульсом, который отправит цены к новым долгосрочным максимумам. В краткосрочной перспективе внимание будет приковано к минимумам этой недели в области 83,70 долларов за баррель», - отметил эксперт.
Ранее в новостях сообщалось о росте цен на бензин во всех регионах России.