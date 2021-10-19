Чиновники из Европейской комиссии настолько отдалились от людей, что допустили в ЕС энергетический кризис. Об этом заявил журналист чешского издания Info Владимир Пискачек.

По словам репортера, Европа в преддверии зимы столкнулась с двумя угрозами: замерзнуть в связи с нехваткой энергоносителей или не найти средств для оплаты топлива.

Автор при этом отметил, что это произошло не из-за катастрофы или прекращения поставок.

«Газ из России, судя по всему, поступает так, как было оговорено, и никаких терактов тоже не происходило», — сообщил Пискачек.

Речь, по его словам, идет о переориентации США на экспорт сжиженного газа в Азию, где платят больше, и действиях Еврокомиссии (ЕК), при этом второй фактор играет более значимую роль.

«Хаотичный подход ЕК, завуалированный под борьбу с климатическими изменениями, когда одни источники выводятся из работы без всякой замены другими, приводит к катастрофической неразберихе и неопределенности на рынках», — пишет автор статьи.

В скором времени большая часть людей в Европе будет вынуждена выбирать, за что отдавать деньги – за еду или отопление. Пискачек усомнился в том, что субсидии потребителям улучшат ситуацию.

Репортер обвинил еврочиновников в неспособности решить две срочные задачи: составить осуществимый долгосрочный план перехода на «зеленую» энергетику и дать объяснение своим действиям. Пискачек отмечает, что для избавления от «вредных» источников нужно прежде всего построить необходимые мощности для «зеленой» энергетики.

Цены на газ в Европе резко поднялись в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная стоимость ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала $515 за тысячу кубометров, а к концу сентября цена выросла больше чем в два раза. Когда показатель достиг максимума в $1969 за тысячу кубометров, стоимость голубого топлива на мировом рынке начала падать.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее обвинил Россию в росте цен на энергию в Европе. По его словам, Москва «закручивает вентиль».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» выполняет все обязательства по поставке газа в Европу и готов к новым долгосрочным контрактам, чтобы обеспечить потребителей природным газом.