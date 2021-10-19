Чиновники из Европейской комиссии настолько отдалились от людей, что допустили в ЕС энергетический кризис. Об этом заявил журналист чешского издания Info Владимир Пискачек.
По словам репортера, Европа в преддверии зимы столкнулась с двумя угрозами: замерзнуть в связи с нехваткой энергоносителей или не найти средств для оплаты топлива.
Автор при этом отметил, что это произошло не из-за катастрофы или прекращения поставок.
«Газ из России, судя по всему, поступает так, как было оговорено, и никаких терактов тоже не происходило», — сообщил Пискачек.
Речь, по его словам, идет о переориентации США на экспорт сжиженного газа в Азию, где платят больше, и действиях Еврокомиссии (ЕК), при этом второй фактор играет более значимую роль.
«Хаотичный подход ЕК, завуалированный под борьбу с климатическими изменениями, когда одни источники выводятся из работы без всякой замены другими, приводит к катастрофической неразберихе и неопределенности на рынках», — пишет автор статьи.
В скором времени большая часть людей в Европе будет вынуждена выбирать, за что отдавать деньги – за еду или отопление. Пискачек усомнился в том, что субсидии потребителям улучшат ситуацию.
Репортер обвинил еврочиновников в неспособности решить две срочные задачи: составить осуществимый долгосрочный план перехода на «зеленую» энергетику и дать объяснение своим действиям. Пискачек отмечает, что для избавления от «вредных» источников нужно прежде всего построить необходимые мощности для «зеленой» энергетики.
Цены на газ в Европе резко поднялись в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная стоимость ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала $515 за тысячу кубометров, а к концу сентября цена выросла больше чем в два раза. Когда показатель достиг максимума в $1969 за тысячу кубометров, стоимость голубого топлива на мировом рынке начала падать.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее обвинил Россию в росте цен на энергию в Европе. По его словам, Москва «закручивает вентиль».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» выполняет все обязательства по поставке газа в Европу и готов к новым долгосрочным контрактам, чтобы обеспечить потребителей природным газом.
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития энергетики заявил, что мировая экономика успешно восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией, увеличивается спрос на энергоносители и, как следствие, растут цены на них. При этом, по его словам, причиной резкого роста цен на газ в Европе стали не только эти факторы, но и «резкие необдуманные действия» и ошибки властей ЕС.