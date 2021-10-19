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В ЕС заявили о рисках для основ Европы из-за энергокризиса

Лера Букина
2 часа назад

Энергетический кризис, который переживает сейчас ЕС, способен «пошатнуть основы Европы», заявил польский премьер Матеуш Моравецкий в ходе выступления в Европарламенте. Об этом пишет РБК.

«Размах кризиса может пошатнуть сами основы Европы. Миллионы компаний могут обанкротиться, а десятки миллионов жителей Евросоюза могут оказаться в бедности», — подчеркнул он.

Моравецкий заявил, что кризис стал причиной, в том числе, действий российских поставщиков энергии.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель связал скачок цен на газ с бездействием России и ее нежеланием организовать дополнительные поставки.

Поляки назвали виновного в росте цен на энергию

Моравецкий ранее уже обвинял Россию в росте цен на энергию в Европе, заявляя, что Москва «закручивает вентиль».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что «Газпром» выполняет все обязательства по поставке газа в Европу и готов к новым долгосрочным контрактам, чтобы обеспечить потребителей природным газом.

Цены на газ в Европе резко поднялись в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная стоимость ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала $515 за тысячу кубометров, а к концу сентября стоимость выросла больше чем в два раза. Когда показатель достиг максимума в $1969 за тысячу кубометров, цены на голубое топливо на мировом рынке начали падать.

Экономика,Видео,Жозеп Боррель,Дмитрий Песков,Европарламент,Газпром,ЕС,
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