В ЕС заявили о рисках для основ Европы из-за энергокризиса

Энергетический кризис, который переживает сейчас ЕС, способен «пошатнуть основы Европы», заявил польский премьер Матеуш Моравецкий в ходе выступления в Европарламенте. Об этом пишет РБК.
«Размах кризиса может пошатнуть сами основы Европы. Миллионы компаний могут обанкротиться, а десятки миллионов жителей Евросоюза могут оказаться в бедности», — подчеркнул он.
Моравецкий заявил, что кризис стал причиной, в том числе, действий российских поставщиков энергии.
Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель связал скачок цен на газ с бездействием России и ее нежеланием организовать дополнительные поставки.
Моравецкий ранее уже обвинял Россию в росте цен на энергию в Европе, заявляя, что Москва «закручивает вентиль».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что «Газпром» выполняет все обязательства по поставке газа в Европу и готов к новым долгосрочным контрактам, чтобы обеспечить потребителей природным газом.
Цены на газ в Европе резко поднялись в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная стоимость ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала $515 за тысячу кубометров, а к концу сентября стоимость выросла больше чем в два раза. Когда показатель достиг максимума в $1969 за тысячу кубометров, цены на голубое топливо на мировом рынке начали падать.