Россия решила инвестировать в экономику Армении $1 млрд

«Это при том, что почти на 4% мы упали в пандемийном году. У нас растет инвестиционное сотрудничество: более $2,2 млрд совместно накопленные инвестиции из РФ в Армению. Мы знаем, что есть конкретные проекты на сумму еще более $1 млрд, которые в ближайшее время поступят в экономику Армении», - пояснил он.