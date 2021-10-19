Россия решила инвестировать в экономику Армении $1 млрд

Россия в ближайшее время готова инвестировать в экономику Армении $ 1 млрд под конкретные проекты. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач, пишет ТАСС.
На Восьмом армяно-российском межрегиональном форуме Вольвач подчеркнул, что между странами «очень неплохо восстанавливается взаимный товарооборот», в 2021 году он вырос на 17%.
«Это при том, что почти на 4% мы упали в пандемийном году. У нас растет инвестиционное сотрудничество: более $2,2 млрд совместно накопленные инвестиции из РФ в Армению. Мы знаем, что есть конкретные проекты на сумму еще более $1 млрд, которые в ближайшее время поступят в экономику Армении», - пояснил он.
Заместитель министра экономического развития России также выразил уверенность, что инвестиции послужат вкладом в развитие отношений двух страх и в создание новых технологичных рабочих мест.
«По статистике на данный момент 40% внешних инвестиций в Республику Армению - это инвестиции из РФ. Понятно, что есть инвестиции из других стран, от других партнеров, но, я надеюсь, что Россия и российский бизнес сохранят свою роль и значимость в экономике Армении», - заметил он.
В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Решетников подтвердил готовность российских компаний инвестировать в экономику Армении, отметив при этом, что «товарооборот уже превысил доковидные показатели».
Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия в Нагорном Карабахе. По его словам, при содействии россиян «осуществляется доставка гуманитарных грузов, разминируются территории, восстанавливаются системы жизнеобеспечения, оказывается медицинская помощь населению, в свои дома вернулись свыше 52 тыс. человек».