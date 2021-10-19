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Молдавия призналась в активном поиске замены газу из РФ

Лера Букина
44 минуты назад

Молдавия находится в поисках альтернативных путей импорта газа, продолжая при этом переговоры с «Газпромом», заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица. Об этом сообщает «Интерфакс».

Молдавия призналась в активном поиске замены газу из РФ
Фото: ReutersReuters

«Переговоры продолжаются. Могу с уверенностью сказать, что газ у Молдавии будет. Вопрос в том, по какой цене он будет. Мы продолжаем переговоры и с "Газпромом", и на уровне политического руководства России. Мы понимаем, что цены на газ сейчас взлетели. Мы ведем переговоры для того, чтобы заключить взаимовыгодный договор, по выгодной цене»,— цитирует агентство Гаврилицу.

Параллельно Молдавия ведет переговоры с Румынией, Украиной и с другими странами, чтобы найти альтернативные источники поставок газа.

«Это необходимо прямо сейчас, чтобы компенсировать нехватку газа в октябре. Мы уже получили по новому газопроводу Яссы—Унгены—Кишинев часть газа для того, чтобы сбалансировать давление газа в трубопроводе»,— сообщила премьер.

30 сентября истек срок действия контракта «Газпрома» и «Молдавгаза». Стороны решили продлить его до 1 ноября. В октябре цена на газ для Молдавии составляет $790 за 1 тысячу куб. м, тогда как в сентябре республика платила $550.

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13 октября в ходе заседания чрезвычайной комиссии правительства Молдавии по энергетике было объявлено о введении в стране «режима тревоги» или повышенной готовности из-за ситуации на газовом рынке.

Ранее сообщалось, что Молдавия обратилась к Брюсселю с просьбой начать экстренные поставки голубого топлива. По данным Financial Times, Кишинев намерен с помощью ЕС добиться изменения порядка закупок румынского газа, но в Бухаресте озабочены покрытием собственных нужд.

Экономика,Газпром,ЕС,
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