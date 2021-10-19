Молдавия призналась в активном поиске замены газу из РФ

«Переговоры продолжаются. Могу с уверенностью сказать, что газ у Молдавии будет. Вопрос в том, по какой цене он будет. Мы продолжаем переговоры и с "Газпромом", и на уровне политического руководства России. Мы понимаем, что цены на газ сейчас взлетели. Мы ведем переговоры для того, чтобы заключить взаимовыгодный договор, по выгодной цене»,— цитирует агентство Гаврилицу.