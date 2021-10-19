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В России предложили ввести новый сбор

Lenta.ruиещё 1
54 минуты назад

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил рассмотреть вопрос о введении платы за проезд фур по автомобильным дорогам регионального значения. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета по стратегии развития транспортной отрасли, передает «Интерфакс».

В России предложили ввести новый сбор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Шохина, он понимает озабоченность глав субъектов из-за ухода большегрузов с федеральных трасс на региональные. Водители используют региональные дороги, чтобы избежать проезда по платным трассам.

«В этой связи предложения о введении платы по региональным дорогам, безусловно, имеет право на существование. Мы хотели бы этот вопрос более детально обсудить», — заявил глава РСПП.

Шохин отметил, что решение о новом сборе должен принять каждый регион самостоятельно, а не в обязательном порядке. Он также предостерег от завышения тарифов на проезд и заявил о необходимости оставить альтернативные бесплатные дороги, «иначе большегрузы не дойдут до региональных дорог, и система может не сработать». В случае принятия решения о сборе властям необходимо обеспечить качество дорог и довести их до нормативного состояния.

В середине сентября Минтранс включил в новые правила проезда по платным трассам пункт, предусматривающий возможность компенсации водителям в случае, если услуга оказана не в полном объеме. Эксперты предположили, что автомобилисты смогут потребовать возврата потраченных за проезд средств, когда трасса не очищена от снега или при возникновении пробки из-за бездействий оператора.

Экономика,Александр Шохин,Минтранс РФ,Российский союз промышленников и предпринимателей,Интерфакс,
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