В России предложили ввести новый сбор

«В этой связи предложения о введении платы по региональным дорогам, безусловно, имеет право на существование. Мы хотели бы этот вопрос более детально обсудить», — заявил глава РСПП.

Шохин отметил, что решение о новом сборе должен принять каждый регион самостоятельно, а не в обязательном порядке. Он также предостерег от завышения тарифов на проезд и заявил о необходимости оставить альтернативные бесплатные дороги, «иначе большегрузы не дойдут до региональных дорог, и система может не сработать». В случае принятия решения о сборе властям необходимо обеспечить качество дорог и довести их до нормативного состояния.