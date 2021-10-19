«Деньги лишние?»: Володин потребовал ответа от главы ПФР

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Кигим выступал на пленарном заседании Госдумы, где рассматривался отчет об исполнении бюджета фонда за 2020 год. "Все замечания, которые сказаны, смысловые мы, безусловно, учтем. Вопросы, на которые сегодня в выступлениях, так сказать, мы не смогли ответить, мы, наверное, постараемся, Вячеслав Викторович, к трехлетнему бюджету показать. В том числе статистику: у нас нет проблемы по депозитам, чтобы просто "Справедливая Россия" чуть-чуть подуспокоилась...", - сказал глава ПФР.

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"Я в первый раз попытался корректно вам по-товарищески сделать замечание, нельзя, - прервал его Володин. - Тут у нас нет тех, кто возбудился, нет тех, кто должен подуспокоиться. Здесь депутаты Государственной думы, их избрали граждане нашей страны, чтобы они от их имени принимали решения".

Спикер подчеркнул, что все депутаты "находятся в рабочем состоянии".

"Мы бы хотели, чтобы и вы находились в здравом уме и в рабочем состоянии. И прошу вас, уважительно относитесь к депутатам Государственной думы, не делайте, пожалуйста, ошибок, это первое", - обратился председатель Госдумы

"Второе: если уж вы так по поводу спокойствия заговорили, вопрос звучал совершенно конкретный по поводу "дворцов" Пенсионного фонда. Вот и ответьте на эти вопросы: у вас что в планах деньги лишние, чтобы строить их, или негде находиться? Есть темы, которые мы с вами должны обсуждать", - добавил Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что "президент свои полномочия в инициативном порядке передал гражданам, чтобы они уже через своих депутатов утверждали министров, спрашивали с правительства".