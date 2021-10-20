США вознамерились привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение санкций

США вознамерились привлечь российскую компанию «Газпром» к ответственности за нарушение санкций, Министерство финансов будет работать над этим вопросом совместно с Конгрессом. Об этом заявил на слушаниях в комитете по банковским, жилищным и городским делам Сената Конгресса США заместитель министра финансов Адевале Адейемо, его слова приводит ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Это решение было принято после критики одного из сенаторов в адрес ведомства из-за отказа вводить ограничения против оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является «Газпром». Замминистра не привел подробностей и ушел от ответа, считает ли Минфин деятельность компании попадающей под американские санкции.

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Адевале Адейемо: "Мы привержены тому, чтобы работать с вами в этом комитете, чтобы привлечь «Газпром» к ответственности за его деятельность, которая нарушает наши санкции".

Ранее стало известно, что администрация США отказалась вводить санкции против «Северного потока-2» вопреки воле Конгресса, ограничения не будут реализовываться в период президентства нынешнего лидера Джо Байдена.

Сенатор-республиканец Тед Круз является одним из наиболее радикальных сторонников санкций, требуя ввести их «по закону». Он блокирует назначение более двадцати дипломатов на различные посты, в том числе на должности послов в некоторых странах. В администрации Байдена заявили, что обеспокоены происходящим, поскольку это может нанести удар США на международной арене.

Постпред РФ Владимир Чижов о «Северном потоке-2»

Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что первая труба газопровода «Северный поток-2» уже заполнена газом, осталось только завершить сертификацию, но этот вопрос должна решить Германия, передает РИА Новости.

Владимир Чижов: "Осталось завершить сертификацию. Я исхожу из того, что данный мяч находится в воротах германского регулятора. На процедуру относится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января. Смогут ли они, захотят ли они сделать это раньше — пожалуйста. Если они сделают это раньше, то будет лучше для конечных потребителей".

Чижов подчеркнул, что Россия не имеет прямого отношения к энергетическому кризису в Евросоюзе.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написал, что Россия собирается поставить сертификацию «Северного потока-2» в качестве главного условия увеличения поставок газа в Европу на фоне разворачивающегося в регионе энергетического кризиса.

В начале октября датское энергетическое агентство сообщило, что «Северный поток-2» соответствует требованиям и может начать работу. Nord Stream 2 заявил, что первую нитку газопровода начали заполнять газом в рамках тестирования для достижения необходимого объема и давления.

Проблем с сертификацией не возникнет

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил в беседе с радио Sputnik, что проблем с сертификацией «Северного потока-2» не должно возникнуть, если чиновники, отвечающие за это, будут действовать согласно процедуре.

Эксперт подчеркнул, что «Газпром» имеет репутацию надежного поставщика, нехватка энергетических ресурсов не коснулась партнеров российской компании.

Александр Фролов: "Пока мы не видели каких-то жалоб со стороны газпромовских покупателей — не со стороны «балаболок» из числа евродепутатов и еврочиновников, а из числа представителей бизнеса, которые покупают газ у «Газпрома». То есть «Газпром» свои контрактные обязательства выполняет".

За последние несколько месяцев газ в Европе резко подорожал. В начале октября цены на мировом рынке подскочили до исторического максимума — 1937 долларов за тысячу кубометров. Вскоре они начали снижаться и сейчас колеблются в районе 1000 долларов за тысячу кубометров. Западные страны в случившемся в Европе и США энергокризисе ранее обвинили Россию.