Собянин рассказал о переходе Москвы на зеленую энергетику

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице удалось на 37 процентов снизить энергоемкость валового регионального продукта (ВРП, количество израсходованного на производство топлива или энергии) без ущерба для горожан. Об этом сообщается в блоге главы города.

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«Я категорически против того, чтобы переход на зеленую энергетику осуществлялся за счет доходов и благополучия людей. За последние 10 лет мы на 37% снизили энергоемкость ВРП Москвы. И сделали это, не повышая нагрузку на граждан», - подчеркнул мэр.

Собянин назвал неприемлемым для Москвы энергетический переход по примеру европейских городов, который осуществляется за счет доходов людей и бизнеса.

Он напомнил, что раньше в Москве тепловые магистральные сети были разбиты на две части.

«У нас параллельно дымили и одни котельные, и другие, сети конкурировали друг с другом. Более того, энергетики занимались производством энергии, а сетевые компании латали дыры, не имея ни источников, ни тарифов, поэтому возникала огромная потеря в сетях», - рассказал он.

Мэр подчеркнул, что в Москве ликвидировали угольные и мазутные котельные, благодаря чему улучшилась экология и уменьшились тарифы.

Собянин также напомнил, что в Москве самый большой в Европе парк электробусов. По его словам, к концу 2021 года их количество достигнет тысячи, а через шесть-семь лет в столице не останется дизельных автобусов.

Также мэр подчеркнул, что темпы строительства электропоездов в столице превышают динамику европейских городов.