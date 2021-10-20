В «Росгеологии» рассказали, где нефть зарыта

Торопиться заявлять об истощении запасов нефти в России и в мире в целом не стоит. Компании еще не начинали добычу на шельфе на глубине больше 500 м, заявил в интервью РБК гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков.

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«Нефти хватит на столько, насколько будут развиты технологии», — отметил он.

В последнее время не удается обнаружить крупных месторождений-гигантов, однако компании не занимались добычей нефти на шельфе на глубине больше 500 метров, отметил Горьков.

«А изученность Мирового океана — всего 10%, то есть мы, в принципе, просто не понимаем до конца, какими мы обладаем богатствами», — подчеркнул он.

Горьков вспомнил предупреждения, которые звучали в 1980-х годах о том, что нефть закончится к 2020 году. Однако с тех пор добыча только увеличилась, отметил он.

Глава «Росгеологии» выразил свои опасения в связи с истощением изученных запасов полезных ископаемых в России. Он считает, что нужно усилить значимость геологии в стране, ведь в России «заканчивается поисковый задел и отрасль недоинвестирована».

«Что будет через 30 лет?», — задал Горьков риторический вопрос.

В мае глава Минприроды и председатель совета директоров «Росгеологии» Александр Козлов сообщал, что обеспеченность России запасами нефти при нынешней добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия обладает самыми большими в мире запасами газа, и их хватит более чем на 100 лет.