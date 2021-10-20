Энергокризис в ЕС грозит массовым закрытием предприятий

Еврокомиссия видит риски того, что предприятия на континенте закроются на фоне роста цен на энергию, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По ее мнению, одной из причин ценового скачка является восстановление мировой экономики. Однако цены на голубое топливо провоцируют подорожание электричества в ЕС.

«Мы видим, что из-за скачка цен многим семьям сложно сводить концы с концами, а также видим компании, которые рискуют закрыться», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Председатель ЕК подчеркнула, что «Газпром» выполнял долгосрочные контракты с европейскими партнерами, но «не ответил на более высокий спрос, как это было ранее».

Для того чтобы снизить зависимость от импорта, фон дер Ляйен выступает за диверсификацию поставщиков. Также она призвала ускорить переход к более чистой энергетической системе, но сохранить газ в качестве «переходного топлива».

Цены на газ в Европе резко поднялись в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная стоимость ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября цена выросла больше чем в два раза. Когда показатель достиг максимума в 1969 долларов за тысячу кубометров, цена голубого топлива на мировом рынке начала падать.