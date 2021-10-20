«Много возможностей для роста»: Goldman Sachs поставил на рубль

В настоящее время рубль является лучшей валютой на развивающихся рынках, отметили в Goldman Sachs. В инвестбанке сейчас отдают предпочтение активам, связанным с нефтью, заявил в эфире CNBC аналитик банка Зак Пандл.

«Мы предпочитаем активы, связанные с нефтью — канадский доллар, российский рубль. Мы считаем, что в ближайшие месяцы самое устойчивое ралли будет в ценах на нефть и медь, они будут лидерами роста в 2022 году», — подчеркнул он.

«Eсли экономический рост в странах с развивающимся рынком останется достаточно здоровым, если Россия сможет взять под контроль последнюю волну коронавируса в стране, мы думаем, что у рубля будет достаточно возможностей для роста», — подчеркнул аналитик.

Ранее в Счетной палате рассказали, что у рубля есть шансы на укрепление в 2022 году благодаря жесткой кредитно-денежной политике Центробанка, растущему экспорту и высоким ценам на нефть. В ведомстве отметили, что расширение торгового баланса до десяти процентов ВВП в 2022 году должно оказать поддержку российской валюте. Дополнительными факторами стабильности рубля могут стать рост инвестиций и приток капитала, подчеркнули в СП. Базовый вариант макроэкономического прогноза предполагает, что доллар в 2022 году составит 72,1 рубля.