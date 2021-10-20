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Путин: Россия беспокоится за возможные последствия энергокризиса в Европе

Газета.Ru
45 минут назад

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны обеспокоены возможными последствиями кризиса на энергорынке в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это может привести ко многим проблемам в разных сферах.

Ранее сообщалось, что подземные газовые хранилища (ПХГ) в Европе заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне. При этом сезон отбора газа из хранилищ был начат 13 октября, уточнили в «Газпроме».

По данным холдинга, объем газа в ПХГ Украины отстает от прошлогоднего уровня на 33% или 9 млрд кубометров газа.

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До этого вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, европейские политики не хотят признавать своих ошибок, приведших к газовому кризису, но экономические последствия расставят все по местам. Он не исключил, что подобная ситуация в Европе может повториться и подтвердил, что РФ готова рассмотреть заявки европейских потребителей на дополнительные объемы прокачки топлива, однако соответствующих заявок у «Газпрома» нет.

Экономика,Видео,Александр Новак,Владимир Путин,Газпром,
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