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В России заявили о провале Польши в газовой войне

Лера Букина
1 час назад

Российский сенатор Алексей Пушков сообщил о проигрыше Польши в газовой войне. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

В России заявили о провале Польши в газовой войне
Фото: ReutersReuters

«Варшава, судя по всему, проиграла по всем статьям. Ее длительная и упорная битва против поставок в Европу российского газа оказалась бессмысленной тратой сил и возможностей», – написал он.

По словам сенатора, Европа поняла, что не сможет обойтись без российского газа. Однако официальная Варшава винит в газовом кризисе Россию и пытается поддеть Германию, «но выходит у нее жалко, мстительно – и снова бессмысленно», заключил Пушков.

Министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка ранее обратился к Европейской комиссии с просьбой разобраться, имеет ли «Газпром» отношение к дефициту газа на рынке Европы.

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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в росте цен на энергию в Европе. Он заявил, что Москва «закручивает вентиль».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, не раз подчеркивал, что «Газпром» выполняет все обязательства по поставке газа в Европу и готов к новым долгосрочным контрактам, чтобы обеспечить потребителей природным газом.

Экономика,Алексей Пушков,Дмитрий Песков,Газпром,Еврокомиссия,
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