В России заявили о провале Польши в газовой войне

Российский сенатор Алексей Пушков сообщил о проигрыше Польши в газовой войне. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

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«Варшава, судя по всему, проиграла по всем статьям. Ее длительная и упорная битва против поставок в Европу российского газа оказалась бессмысленной тратой сил и возможностей», – написал он.

По словам сенатора, Европа поняла, что не сможет обойтись без российского газа. Однако официальная Варшава винит в газовом кризисе Россию и пытается поддеть Германию, «но выходит у нее жалко, мстительно – и снова бессмысленно», заключил Пушков.

Министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка ранее обратился к Европейской комиссии с просьбой разобраться, имеет ли «Газпром» отношение к дефициту газа на рынке Европы.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в росте цен на энергию в Европе. Он заявил, что Москва «закручивает вентиль».