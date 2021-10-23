Тимошенко: не существует никакого европейского газа

Украинские власти обманывают граждан, уверяя, что страна отказалась от импорта газа из России в пользу голубого топлива из Европы. Об этом заявила бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«Для Украины не существует никакого европейского газа. Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну, это был большой обман, никакого европейского газа не было, они сделали, закольцевали фиктивную трубу, но газ шел российский», — сказала Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Наш», передает ТАСС.
По ее словам, на Украине сейчас газа нет и придется его приобретать по высокой цене.
«Кто отвечает за то, что теперь из бюджета надо взять деньги, которые лучше было бы потратить на здравоохранение и на пенсии, и отдать „Нафтогазу“ за то, что кто-то протупил летом? Это тупость», — заключила Тимошенко.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии дефицита газа в стране. В «Нафтогазе» указали на то, что объем прокачки газа через Украину снизился на 80 млн кубометров в сутки. Владимир Зеленский предложил России скидку в 50% на транзит газа через Украину. Эколог рассказал о падении качества газа на Украине, передает телеканал 360.