Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Тимошенко опровергла отказ Украины от импорта российского газа. «Это тупость»

Ura.Ruиещё 6
30 минут назад

Украинские власти обманывают граждан, уверяя, что страна отказалась от импорта газа из России в пользу голубого топлива из Европы. Об этом заявила бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Тимошенко: не существует никакого европейского газа
Фото: Официальный сайт Юлии ТимошенкоОфициальный сайт Юлии Тимошенко

«Для Украины не существует никакого европейского газа. Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну, это был большой обман, никакого европейского газа не было, они сделали, закольцевали фиктивную трубу, но газ шел российский», — сказала Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Наш», передает ТАСС.

По ее словам, на Украине сейчас газа нет и придется его приобретать по высокой цене.

«Кто отвечает за то, что теперь из бюджета надо взять деньги, которые лучше было бы потратить на здравоохранение и на пенсии, и отдать „Нафтогазу“ за то, что кто-то протупил летом? Это тупость», — заключила Тимошенко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии дефицита газа в стране. В «Нафтогазе» указали на то, что объем прокачки газа через Украину снизился на 80 млн кубометров в сутки. Владимир Зеленский предложил России скидку в 50% на транзит газа через Украину. Эколог рассказал о падении качества газа на Украине, передает телеканал 360.

Экономика,Владимир Зеленский,Юлия Тимошенко,Нафтогаз,Телеканал "360° Подмосковье",ИТАР-ТАСС,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители