«Не стать жертвой трупа»: Делягин предупредил о последнем ударе Сороса

Экономист Михаил Делягин считает, что американский финансист Джордж Сорос успешно играл на экономической разрухе в слабых странах, но из-за прихода цифрового капитала теряет былую силу, хотя и остается опасным. Об этом Делягин написал в своем блоге.

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Делягин заявил, что Соросу удавалось менять правительства в слабых государствах с разрушенной экономикой, у которых «просто нет денег»: безденежье вынуждало местных политиков «искать внешних хозяев, чтобы продаться им».

«[Сорос] побеждает местных патриотов просто потому, что в их странах (в той же Армении, например) в силу экономической разрухи и малых масштабов вульгарно нет ресурсов, на которые можно опереться против внешней агрессии», - написал экономист.

По его мнению, в итоге демократия в этих странах становится «инструментом колониального управления».

В России, по словам Делягина, Соросу не удалось воплотить эту программу в жизнь: РФ помогли внутренние ресурсы, позволяющие формировать собственную элиту, а также «политический разум» руководства страны.

«Он еще сохраняет влияние, он еще может нанести колоссальный ущерб, он еще уничтожит несколько стран – на это ресурсов хватит, - но он уже принадлежит прошлому. И, сознавая это, он будет отчаянно агрессивным, желая войти в историю победителем, а не обломавшим зубы на России», - заявил Делягин.

Экономист считает, что России необходимо оставаться крайне бдительной, чтобы не стать «жертвой трупа».