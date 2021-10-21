Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 70.99EUR 82.64BRENT 83.47
Войти в почту

Европа назвала способ снизить газовую зависимость от России

Lenta.ru
1 час назад

Лидер «Европейской народной партии» (ЕНП) Манфред Вебер призвал Евросоюз инвестировать в сжиженный природный газ (СПГ). Такая мера способна снизить зависимость региона от российских поставок, сказал он в интервью немецкому изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Европа назвала способ снизить газовую зависимость от России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он назвал независимость в области энергоснабжения важной целью ЕС.

«Мы можем покупать СПГ по всему миру, чтобы стать более независимыми от президента России Владимира Путина», — отметил Вебер.

Политик считает, что «Путин плохо относится к Европе», а цены на газ являются одним из способов давления. Этим инструментом может воспользоваться Россия, несмотря на то, что она соблюдает свои обязательства по контрактам, заявил лидер ЕНП.

Вебер также призвал Европу быстрее избавляться от старых ископаемых форм энергии и переходить на возобновляемые источники.

Миллионы европейцев столкнутся с бедностью из-за высоких цен на энергоносители, заявил ранее Евросоюзный комиссар по рабочим местам и социальным правам Николас Шмидт. Многие семьи не смогут оплачивать счета за электричество и газ, считает он. По мнению экспертов, кризис в европейских странах продлится как минимум до конца зимы.

Экономика,Манфред Вебер,Владимир Путин,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители