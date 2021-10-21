Европа назвала способ снизить газовую зависимость от России

Лидер «Европейской народной партии» (ЕНП) Манфред Вебер призвал Евросоюз инвестировать в сжиженный природный газ (СПГ). Такая мера способна снизить зависимость региона от российских поставок, сказал он в интервью немецкому изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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Он назвал независимость в области энергоснабжения важной целью ЕС.

«Мы можем покупать СПГ по всему миру, чтобы стать более независимыми от президента России Владимира Путина», — отметил Вебер.

Политик считает, что «Путин плохо относится к Европе», а цены на газ являются одним из способов давления. Этим инструментом может воспользоваться Россия, несмотря на то, что она соблюдает свои обязательства по контрактам, заявил лидер ЕНП.

Вебер также призвал Европу быстрее избавляться от старых ископаемых форм энергии и переходить на возобновляемые источники.