Президент России Владимир Путин напророчил усугубление кризиса продовольствия в мире. Об этом он заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«В ряде государств и даже целых регионов периодически возникает кризис продовольствия, но есть все основания полагать, что этот кризис будет усугубляться в ближайшее время», — сказал президент.

Рост цен на продукты питания в мире стал максимальным с 1970-х годов. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), мировые цены на продукты питания в августе выросли на 33 процента по сравнению с прошлым годом и побили рекорд за 60 лет. Основной причиной стало увеличение стоимости растительного масла, зерновых культур и мяса.