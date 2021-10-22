Сосиски и котлеты резко подорожают

Сосиски и котлеты до начала ноября могут вырасти в цене на 7–20%. Об этом предупредили компании-мясопереработчики, ссылаясь на подорожание упаковки, сырья, яичного меланжа и моющих средств, пишут «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В настоящий момент торговые сети планируют повысить цены на продукцию, однако многие готовы лишь частично увеличить ее стоимость.

Как рассказал представитель одной из крупных торговых сетей, за последний месяц они получили более десяти писем от поставщиков мясной продукции с просьбой принять повышение цен на производимые ими товары.

Если произойдет повышение цен, то больше всего это коснется готовых изделий: тефтель, биточков, котлет из курицы. Также подорожают сосиски и салями.

По информации Минсельхоза, это обусловлено тем, что у производителей и переработчиков мяса растут издержки. Для стабилизации цен правительство приняло комплекс мер, в частности, плавающую экспортную пошлину на зерно и продление импорта сои и шрота, которые являются основой для корма.