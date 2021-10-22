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Энергокризис: Путин сравнил европейцев с персонажами из русской сказки

Лера Букина
1 час назад

Странам Европы следует самим соблюдать международно-правовые нормы, о которых они говорят, и не стремиться ограничить Россию в энергетической сфере, в противном случае они окажутся в непростой ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Об этом пишет РБК.

Путин сравнил европейцев с персонажами из русской сказки
Фото: ReutersReuters

«От нас требуют выполнения, а сами не собираются выполнять? Этого не будет. А если они хотят ограничить нашу деятельность, в том числе в энергетике, ну это их право, пусть попробуют это сделать», — подчеркнул Путин.

Описывая ситуацию на газовом рынке, он вспомнил сказку «Лисичка-сестричка и Волк».

«Сказка известная, русской аудитории известная, когда один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а потом сидит рядышком и приговаривает про себя: «Мерзни, мерзни волчий хвост!». Вот если европейцы пойдут по этому пути, то они так и будут себя чувствовать, как эти известные персонажи в русской сказке», — заявил российский президент.

Президента спросили, кого он имел в виду под Волком. По словам Путина, «волк тот, кто опустил хвост в прорубь зимой и пытается поймать там рыбку, в данном случае в мутной воде».

Ранее Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» заявил, что скорейшему запуску «Северного потока-2» мешают административные барьеры. Президент РФ добавил, что Россия могла бы увеличить поставки газа в Европу после запуска «Северного потока-2», из-за чего напряженность на европейском рынке газа существенно бы снизилась.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная стоимость ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала $515 за тысячу кубометров, а к концу сентября цена выросла больше чем в два раза. Когда показатель достиг максимума в $1969 за тысячу кубометров, стоимость голубого топлива на мировом рынке начала падать.

Экономика,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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