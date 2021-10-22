Путин сравнил европейцев с персонажами из русской сказки

Странам Европы следует самим соблюдать международно-правовые нормы, о которых они говорят, и не стремиться ограничить Россию в энергетической сфере, в противном случае они окажутся в непростой ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Об этом пишет РБК.

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«От нас требуют выполнения, а сами не собираются выполнять? Этого не будет. А если они хотят ограничить нашу деятельность, в том числе в энергетике, ну это их право, пусть попробуют это сделать», — подчеркнул Путин.

Описывая ситуацию на газовом рынке, он вспомнил сказку «Лисичка-сестричка и Волк».

«Сказка известная, русской аудитории известная, когда один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а потом сидит рядышком и приговаривает про себя: «Мерзни, мерзни волчий хвост!». Вот если европейцы пойдут по этому пути, то они так и будут себя чувствовать, как эти известные персонажи в русской сказке», — заявил российский президент.

Президента спросили, кого он имел в виду под Волком. По словам Путина, «волк тот, кто опустил хвост в прорубь зимой и пытается поймать там рыбку, в данном случае в мутной воде».

Ранее Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» заявил, что скорейшему запуску «Северного потока-2» мешают административные барьеры. Президент РФ добавил, что Россия могла бы увеличить поставки газа в Европу после запуска «Северного потока-2», из-за чего напряженность на европейском рынке газа существенно бы снизилась.