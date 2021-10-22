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Молдавия потеряла надежду на новый договор с «Газпромом»

Лера Букина
43 минуты назад

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что стране не удалось окончательно договориться с «Газпромом», и не известно, когда договоренность может быть достигнута. Об этом сообщает РИА Новости.

Молдавия потеряла надежду на новый договор с «Газпромом»
Фото: ReutersReuters

«В Москве прошел новый раунд переговоров по вопросу поставок газа, ситуация сдвинулась с места, но на данный момент у нас нет окончательной новой договоренности, нет даже уверенности, что она в конце концов будет достигнута. Правительство намерено продолжить переговоры с «Газпромом», чтобы найти долгосрочное решение, основанное на коммерческих интересах обеих стран», – цитирует Гаврилицу агентство.

В противном случае власти Молдавии разработают новые меры для поддержки энергетической безопасности страны, сообщила премьер.

1 октября «Газпром» продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом стоимость топлива повысилась до $790 за 1000 кубометров. Компания «Молдовагаз» 6 октября сообщила о превышении потребления газа в Молдавии поставок топлива из России, что может повлечь за собой проблемы с поставкой электроэнергии.

В стране ввели «режим тревоги» из-за ситуации в газовом секторе.

Гаврилица на брифинге 19 октября заявила, что Молдавия находится в поисках альтернативных путей импорта газа, продолжая при этом переговоры с «Газпромом». Власти рассматривают возможность закупать газ в Румынии и на Украине.

Ранее сообщалось, что Молдавия обратилась к Брюсселю с просьбой начать экстренные поставки голубого топлива. По данным Financial Times, Кишинев намерен с помощью ЕС добиться изменения порядка закупок румынского газа, но в Бухаресте озабочены покрытием собственных нужд.

Экономика,Газпром,ЕС,
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