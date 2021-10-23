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В Молдавии отказались признать исторический долг за газ

Lenta.ruиещё 1
38 минут назад

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в эфире телеканала Moldova 1 заявила, что страна отказывается признавать исторический долг за газ. По ее словам, это очень большая сумма, которая должна обсуждаться отдельной темой и не фигурировать в вопросах газового контракта с «Газпромом», передает РИА Новости.

Молдавии отказалась признать исторический долг за газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россия, в свою очередь, в ходе двухдневных переговоров выразила готовность предоставить справедливую цену на газ и скидку в 25 процентов в обмен на погашение накопленного долга в размере около 700 миллионов долларов в течение трех лет, без учета Приднестровья.

«Историческая задолженность — это очень большой долг, который мы не признаем, мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту. Это тема для отдельного разговора, она должна обсуждаться в другом контексте», — подчеркнула Гаврилица, не подтвердив однако, что тема возвращения долга поднималась на переговорах.

Ранее стало известно, что переговоры России с Молдавией по газовому вопросу у вице-премьера Дмитрия Козака завершились безрезультатно, заключение долгосрочного контакта «Газпрома» маловероятно, и присутствует риск полного прекращения поставок.

Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом и была вынуждена ввести режим ЧП из-за дефицита газа. У страны закончился контракт с российским «Газпромом» — в октябре соглашение продлили на месяц. Сейчас Молдавия закупает газ у России по рыночной цене приблизительно в 790 долларов за тысячу кубометров.
Экономика,Дмитрий Козак,Газпром,РИА Новости,
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