Молдавии отказалась признать исторический долг за газ

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в эфире телеканала Moldova 1 заявила, что страна отказывается признавать исторический долг за газ. По ее словам, это очень большая сумма, которая должна обсуждаться отдельной темой и не фигурировать в вопросах газового контракта с «Газпромом», передает РИА Новости.
Россия, в свою очередь, в ходе двухдневных переговоров выразила готовность предоставить справедливую цену на газ и скидку в 25 процентов в обмен на погашение накопленного долга в размере около 700 миллионов долларов в течение трех лет, без учета Приднестровья.
«Историческая задолженность — это очень большой долг, который мы не признаем, мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту. Это тема для отдельного разговора, она должна обсуждаться в другом контексте», — подчеркнула Гаврилица, не подтвердив однако, что тема возвращения долга поднималась на переговорах.
Ранее стало известно, что переговоры России с Молдавией по газовому вопросу у вице-премьера Дмитрия Козака завершились безрезультатно, заключение долгосрочного контакта «Газпрома» маловероятно, и присутствует риск полного прекращения поставок.