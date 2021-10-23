Молдавии отказалась признать исторический долг за газ

«Историческая задолженность — это очень большой долг, который мы не признаем, мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту. Это тема для отдельного разговора, она должна обсуждаться в другом контексте», — подчеркнула Гаврилица, не подтвердив однако, что тема возвращения долга поднималась на переговорах.