Сбер и Иркутская нефтяная компания обсудили развитие газохимического кластера

Представители Сбербанка во главе с заместителем Председателя Правления Анатолием Поповым совместно с генеральным директором ООО «Иркутская нефтяная компания» Яковом Гинзбургом посетили строительную площадку Иркутского завода полимеров и Усть-Кутский газоперерабатывающий завод.

Ввод Иркутского завода полимеров в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Сейчас в строительстве объекта занято более двух тысяч человек. Пиковая мобилизация планируется в 2022–2023 годах и составит 7–8 тысяч человек.

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Иркутская нефтяная компания — наш давний надёжный партнёр, и я рад посетить строительную площадку объектов, финансирование строительства которых рассматривается Сбербанком. На площадках мы увидели масштабную реализацию проекта, который включает не только новое производство и рабочие места, но, по сути, целый город с качественными условиями для жизни и развития. Важно, что при строительстве завода полимеров будут использованы современные технологии, отвечающие международным экологическим требованиям, и будет осуществляться регулярный экологический мониторинг. Это имеет особое значение, в том числе, с учетом подписанного в этом году на ПМЭФ соглашения о сотрудничестве в сфере ESG между Сбербанком и Иркутской нефтяной компанией

Анатолий Попов

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

Делегация также осмотрела объекты общезаводского хозяйства — резервуары запаса противопожарной и технической воды, комплексные очистные сооружения и другие объекты первого приоритета. На строительной площадке заканчиваются работы по запуску котельной, которую планируют запустить в следующем году. Она будет производить тепло и пар для установки пиролиза.

Общий прогресс реализации проекта строительства Иркутского завода полимеров составляет около 40%. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. В настоящее время на объекте работает более 2000 человек персонала подрядных организаций. Пиковая мобилизация планируется в конце 2022-2023 года и будет составлять 7000-8000 человек

Яков Гинзбург

Генеральный директор ООО «Иркутская нефтяная компания