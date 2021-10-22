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Молдавия приготовилась ввести режим ЧП из-за нехватки газа

Лера Букина
1 час назад

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица намерена просить парламент страны ввести режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа. Об этом сообщает «Прайм».

Молдавия приготовилась ввести режим ЧП
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы созовем заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, она примет решение попросить парламент ввести чрезвычайное положение. Сразу после этого состоится заседание парламента, где правительство обратится к парламенту, я лично отправлюсь в парламент, чтобы попросить о введении режима ЧП», — заявила премьер-министр.

По ее словам, данное решение является техническим. Данная мера позволит до конца сегодняшнего дня закупить дополнительный объем газа из альтернативных источников. Из-за дефицита газа не удается поддерживать необходимое давление в газопроводе, в связи с чем власти приняли решение докупить недостающий объем газа.

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Вице-спикер парламента Михай Попшой на брифинге заявил, что депутаты готовы поддержать инициативу правительства.

До этого Гаврилица заявила, что стране не удалось окончательно договориться с «Газпромом», и не известно, когда договоренность может быть достигнута.

1 октября компания «Газпром» приняла решение продлить контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом стоимость топлива повысилась до 790 долларов за 1000 кубометров. Компания «Молдовагаз» 6 октября сообщила о превышении потребления газа в Молдавии поставок топлива из России, и это может повлечь за собой проблемы с поставкой электроэнергии.

Гаврилица на брифинге 19 октября заявила, что Молдавия находится в поисках альтернативных путей импорта газа, продолжая при этом переговоры с «Газпромом».

Ранее в октябре сообщалось, что Молдавия обратилась к Брюсселю с просьбой начать экстренные поставки голубого топлива. По данным Financial Times, Кишинев намерен с помощью ЕС добиться изменения порядка закупок румынского газа, но в Бухаресте озабочены покрытием собственных нужд.

Экономика,Газпром,ЕС,
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