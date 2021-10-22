Центробанк резко повысил ключевую ставку

Банк России поднял ставку сразу на 0,75 п.п., до 7,5%. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. Это стало шестым повышением ставки подряд.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ЦБ отмечают, что инфляция складывается значительно выше прогноза и по итогам 2021 года прогнозируется в интервале 7,4 7,9%.

Видео дня

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков»,— сообщает пресс-служба ЦБ.

Регулятор ожидает, что в 2022 году годовая инфляция снизится до 4-4,5%.

Центробанк прогнозирует рост экономики России в 2021 году на 4,0–4,5%. Согласно прогнозу регулятора, в 2022–2024 годах российская экономика будет расти на 2,0–3,0% ежегодно.

Отмечается, что на цены в стране могут дополнительно влиять сохраняющиеся затруднения в производственных и логистических цепочках, нехватка трудовых ресурсов, а также структурные изменения на рынке труда в результате влияния пандемии. Усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может повлечь за собой отставание темпов роста производительности труда от роста заработной платы.

В прошлый раз, 10 сентября, Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 п. п., до 6,75% годовых. Тогда, согласно оперативным оценкам Минэкономразвития, индекс потребительских цен увеличился до 6,8% в годовом выражении при целевом ориентире ЦБ РФ 4% годовых.