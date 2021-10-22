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Украина обвинила Россию в «использовании газа как оружия»

Лера Букина
1 час назад

Киев ждет, что Германия отреагирует на «использование газа как оружия» Россией и надеется, что «Нафтогаз» и Оператор ГТС примут участие в процессе сертификации оператора «Северного потока-2». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам встречи с главой МИД Молдавии в Киеве, передает РИА Новости.

«Это шантаж, это использование газа как оружия в международных отношениях. В совместном заявлении США и Германии по поводу «Северного потока-2» говорится, что если Россия начнет использовать газ как оружие в международных отношениях, то Германия начнет принимать меры в ответ. Это уже происходит и мы, безусловно, ожидаем четкую позицию Германии по этому поводу», – цитирует Кулебу агентство.

Позиция Украины на счет сертификации и запуска «Северного потока-2» не изменилась, заявил министр.

«И вы знаете, что «Нафтогаз» и Оператор ГТС подали запрос к немецкой стороне, чтобы присоединиться к процессу сертификации. Мы ожидаем положительного решения», – отметил Кулеба.

13 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Россия готова к исполнению своих транзитных договоренностей по газу, и если со стороны Украины поступят коммерческие предложения, то «все будет работать».

Украина ждет компенсаций за "Северный поток - 2"

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о заинтересованности Киева в сохранении прокачки топлива по своей территории из-за существенных финансовых потерь. Отмечается, что речь идет о $2 млрд в год.

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