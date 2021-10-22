Украина обвинила Россию в «использовании газа как оружия»

«Это шантаж, это использование газа как оружия в международных отношениях. В совместном заявлении США и Германии по поводу «Северного потока-2» говорится, что если Россия начнет использовать газ как оружие в международных отношениях, то Германия начнет принимать меры в ответ. Это уже происходит и мы, безусловно, ожидаем четкую позицию Германии по этому поводу», – цитирует Кулебу агентство.