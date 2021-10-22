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Набиуллина допустила рост ключевой ставки до 8,5% в декабре

Лера Букина
32 минуты назад

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки в декабре сразу на 1 п.п. Об этом сообщает РИА Новости.

Набиуллина допустила рост ключевой ставки до 8,5% в декабре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Выросла вероятность того, что уровень ключевой ставки будет выше, а время удержания ставки на повышенном уровне — дольше, чем мы закладывали в прошлом прогнозе. По базовому прогнозу, в следующем году ставка в среднем составит 7,3-8,3% годовых, а в 2023 году — 5,5-6,5%. То есть ключевая ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон не ранее середины 2023 года», — цитирует агентство Набиуллину.

Глава ЦБ призналась, что регулятор ранее в пятницу обдумывал вариант повышения ключевой ставки на 1 процентный пункт.

«Такой вариант, сразу скажу, рассматривался, мы рассматривали, действительно, много вариантов, и среди них был вариант повышения ставки на 100 базисных пунктов», — сказала она.

22 октября совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку на 0,75 п.п. — с 6,75% до 7,5% годовых. Регулятор повышает ставку шестой раз подряд с марта. Тогда ставка составляла рекордно низкие 4,25% годовых. Центробанк отмечает, что инфляция складывается значительно выше прогноза и по итогам 2021 года прогнозируется в интервале 7,4 7,9%.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,
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