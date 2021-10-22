Набиуллина допустила рост ключевой ставки до 8,5% в декабре

«Выросла вероятность того, что уровень ключевой ставки будет выше, а время удержания ставки на повышенном уровне — дольше, чем мы закладывали в прошлом прогнозе. По базовому прогнозу, в следующем году ставка в среднем составит 7,3-8,3% годовых, а в 2023 году — 5,5-6,5%. То есть ключевая ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон не ранее середины 2023 года», — цитирует агентство Набиуллину.