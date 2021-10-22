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Украина договорилась о поставке 60 тысяч тонн угля из США

RT на русском
1 час назад

Украинская энергетическая компания ДТЭК заключила контракт на поставку 60 тыс. тонн угля из США с американской компанией HC Trading.

Украина договорилась о поставке угля из США
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«ДТЭК и международная компания HC Trading договорились о дополнительной партии американского угля объёмом 60 тыс. тонн. Ожидается, что поставка прибудет на Украину судном в середине ноября этого года», — говорится в заявлении компании в Facebook.

Из данных ДТЭК следует, что общий объём законтрактованного из Соединённых Штатов угля составит 285 тыс. тонн.

Отмечается, что импорт также осуществляется из Польши и Казахстана.

30 августа компания «Укрэнерго» заявила о критической ситуации с запасом угля на украинских ТЭС.

Кроме того, ранее в ДТЭК договорились с HC Trading о поставке на Украину двух партий американского энергетического угля в размере 150 тыс. тонн.

Уголь должны доставить двумя судовыми партиями в декабре и январе.

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