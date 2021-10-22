Украина готова предоставить Молдавии помощь в вопросах газоснабжения. Об этом в пятницу заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе совместного брифинга по итогам переговоров с молдавским коллегой Николаем Попеску.

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"Сегодня важной темой наших переговоров была энергетическая безопасность Молдовы и Украины. Мы уже оказали Молдове определенное содействие и будем в дальнейшем сотрудничать в вопросах газоснабжения. Солидарность Украины с Молдавией в трудные для нее времена не подвергается сомнению", - сказал украинский министр.

Как отметил Кулеба, Украина хочет развивать торговые отношения с Молдавией. Он также сообщил, что в ноябре в Кишиневе будет проведено заседание совместной межправительственной торгово-экономической комиссии.

Парламент Молдавии ввёл режим ЧП на 30 дней в связи с дефицитом газа в стране. Данное решение, инициированное правительством, было одобрено депутатами правящей Партии действия и солидарности на внеочередном заседании в пятницу. Об этом сообщил вице-председатель парламента Михаил Попшой, передаёт ТАСС.

55 голосами проект постановления №298 был утверждён, — сказал Попшой.

Документ вводит чрезвычайное положение на период с 22 октября по 20 ноября. В это время Комиссия по чрезвычайным ситуациям «создаст условия для оперативной закупки недостающих объёмов природного газа», в частности методом «отступления от нормативных положений».

Переговоры Молдавии и РФ по газу сдвинулись с места, но всё ещё нет окончательной договорённости и неясно, когда она будет достигнута. Об этом заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, передаёт РИА Новости. Летом 2020 года «Молдовагаз» начал переговоры с «Газпромом» о подписании контракта на поставку природного газа сроком на три года, однако обсуждение пока не завершено.

В Москве прошёл новый раунд переговоров по вопросу поставок газа, ситуация сдвинулась с места, но на данный момент у нас нет окончательной новой договорённости, нет даже уверенности, что она в конце концов будет достигнута, — сказала Гаврилица.

Она заявила о намерении продолжить диалог с «Газпромом» для поиска долгосрочного решения, которое удовлетворит коммерческие интересы обеих стран. По словам премьера, в противном случае Молдавия предложит новые меры для поддержания энергетической безопасности.

Ранее в Молдавии сообщили, что заинтересованы в долгосрочном контракте с «Газпромом». По словам вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития страны Андрея Спыну, это позволит обеспечить энергетическую безопасность. Он отметил, что правительство прорабатывает все варианты, чтобы найти альтернативные способы выхода из сложившейся ситуации с газом.

Компания «Молдовагаз» в октябре сообщила, что в стране не хватает газа из России. В связи с этим жителей попросили сократить потребление топлива. В настоящее время покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса газа магистральных газопроводов республики.

"Газпром" подтвердил продление с компанией "Молдовагаз" действующего контракта на поставку газа на один месяц с 1 октября 2021 года, следует из сообщения российского газового холдинга.

"Газпром" и "Молдовагаз" подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку российского газа потребителям Молдовы", - сказано в сообщении.

Ранее министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что контракт на поставку российского газа в Молдавию, который завершается в сентябре, был продлен до конца октября. Эту информацию также подтвердил "Молдовагаз". В компании проинформировали, что "переговоры по более длительным срокам действия и ценовым условиям контракта продолжатся".

Молдавия выступает за сохранение действующей формулы поставок. На данный момент стоимость газа для республики в теплое время года рассчитывается с учетом конъюнктуры германского газового хаба NCG, в этот период цены там снижаются. В холодный период года, на который приходится до 80% потребляемого Молдавией газа, его стоимость привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута. Это позволяет республике существенно экономить. В прошлом году Молдавия импортировала топливо по средней цене 148,87 доллара за 1 тыс. куб. м, включая транспортные расходы до границы.

Молдавия в октябре будет покупать газ из России по рыночной стоимости в 790 долларов за тысячу кубометров против 200 долларов, за которые она приобретала топливо ранее. Об этом рассказал вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну, передает РИА Новости.

Таким образом, газ подорожал для страны почти в четыре раза.

«Пока не будет заключен долгосрочный контракт, тариф для населения не изменится. Мы ведем переговоры о заключении контракта по более выгодным условиям», — сказал Спыну.

Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истек 30 сентября.

Решение правительства Молдавии закупать природный газ в обход "Газпрома", с которым республика пока не заключила новый договор, выглядит странным, так как все сопредельные страны покупают топливо у российской компании. Такое мнение в пятницу выразил бывший премьер-министр республики Ион Кику.

"У поляков нет газа, у украинцев его не больше, чем они потребляют зимой. Даже если допустить, что на Украине и в Румынии есть дополнительные объемы, я не понимаю, на чем мы строим свои надежды? Что люди, купившие более дорогой газ, могут дать его нам по дешевке? Весь этот регион покупает газ у "Газпрома", независимо от того, Украина это или Румыния", - прокомментировал он в эфире телеканала N4 поездки вице-премьеров Андрея Спыну и Нику Попеску в Польшу и на Украину, где они пытаются договориться о поставках топлива.

Молдавия, которая закупает газ у "Газпрома", обратилась к альтернативным трейдерам, чтобы покрыть дефицит. Об этом сообщила в ходе брифинга в пятницу премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

"Мы предоставим компании "Энергоком" финансовые ресурсы для закупки необходимых объемов газа. Предложение уже опубликовано сегодня утром, мы ждем ответа от трейдеров и установим прозрачную процедуру для совершения закупки", - сказала Гаврилица. По ее словам, для выделения средств 22 октября в Молдавии будет принято решение о введении режима чрезвычайного положения.

В октябре для Молдавии не были зарезервированы необходимые объемы газа, республика испытывает дефицит в объеме 30% от своих потребностей. При этом переговоры с "Газпромом", на которых Кишинев добивается скидки, затягиваются.

Газовый кризис в Молдавии лежит полностью на совести Еврокомиссии, которая постановила определять цену на голубое топливо на бирже. Так в комментарий Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил ситуацию заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский.

«Долгосрочные договоры завершаются, а новые как составлять, когда ЕС издал директиву о том, что цена должна определяться на бирже, не понятно. Сейчас газ стоит 1200 – 1300 долларов за одну тысячу кубометров. Раньше цена была привязана к нефти, но ЕС отказался от этой системы. Ценовой фактор сейчас всех лихорадит, тем более, Молдавия - одна из беднейших стран в Европе. Низкую цену «Газпром» не может ставить, потому что это будет прецедент, все захотят, и он теряет деньги. Если поставит высокую – страны не смогут покупать», - пояснил эксперт.

Ранее Румыния вынесла тему газового кризиса в Молдавии на обсуждение глав МИД Евросоюза на заседании Совета ЕС в Люксембурге и призвала оказать Кишинёву финансовую поддержку. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии объявила «режим тревоги» в энергетическом секторе из-за вероятного повышения цены на российский газ. Действующий договор «Молдова-газ» с «Газпромом» истек 30 сентября, а переговоры о продлении соглашения пока не завершены. Сейчас Молдавия импортирует газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров, однако его не хватает.

По словам Леонида Вардомского, такая ситуация определяется сразу несколькими факторами:

«В Молдавии переплетены экономическая, политическая составляющие и морально-этический аспект. Политический фактор заставляет «Газпром» не давать никаких скидок, а идти строго по регламентам ЕС. Чисто гуманитарные соображения говорят о том, что надо как-то идти на компромисс. Молдавия оказалась в неожиданном тупике. Раньше она была транзитной страной, через неё шёл газ в Румынию и в Болгарию. Сейчас этот путь фактически закрыт».

Кишинёв просит снизить цену на газ, рассчитывая платить в среднем 200-300 долларов за тыс. куб. м. Взамен он предлагает обсудить погашение исторических долгов, а также отодвинуть сроки внедрения положений третьего энергетического пакета ЕС, где затрагиваются инвестиции «Газпрома» в Молдавии.

Евросоюз считает повышение цен на энергоресурсы геополитической проблемой, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге. Этой теме будет посвящено следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам в ноябре.