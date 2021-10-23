Украина предложила Евросоюзу альтернативу «Северному потоку-2»

На Украине предложили странам Евросоюза альтернативу использованию газопровода «Северный поток-2». По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, страна готова увеличить мощности по транзиту российского газа в Европу.

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40 миллиардов кубометров газа возможно прокачать через ГТС Украины в Европу по нынешнему контракту с «Газпромом»

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Глава СНБО отметил, что возможности системы позволяют обеспечивать транзит гораздо большего объема газа, особенно в нынешний кризисный период, и предложил ЕС определить специальные условия транспортировки дополнительных объемов природного газа ГТС Украины в объеме не меньше 55 миллиардов кубометров газа в год.

Кроме того, президент страны Владимир Зеленский предложил «Газпрому» 50-процентную скидку на транзитные поставки газа в Европу в объеме сверх установленных контрактом.

Ситуация с газом на Украине

На Украине в настоящее время складывается тяжелая экономическая ситуация, которая может привести к полномасштабному энергетическому кризису в стране. Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что в подземных газохранилищах достаточно газа, чтобы провести отопительный сезон. В свою очередь, Минэнерго в понедельник, 18 октября, сообщило, что угля в стране осталось на одну-две недели. В ведомстве ожидают, что ситуацию исправят новые контракты.

Национальный банк Украины (НБУ) пообещал экономике страны падение, в том числе из-за роста цены на газ. Регулятор пересмотрел прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 3,1 процента с 3,8 процента и в 2022 году — до 3,8 процента с 4 процентов.

Лидер партии «Батькивщина», депутат Юлия Тимошенко, в свою очередь, назвала НАК «Нафтогаз» пустышкой, работники которой занимаются лишь тем, что перекладывают бумажки и наращивают цены на газ для украинцев. Кроме того, она развеяла миф о том, что Украина покупает европейский газ, заявив, что страна демонстративно отказалась от покупки газа у Москвы и стала закупать его из ЕС, однако на деле это был все тот же российский газ, который продавался через европейского посредника.

Глава СНБО Данилов заявил, что кабинету министров Украины поручили за три дня разработать пакет мер по обеспечению бесперебойных поставок газа бытовым потребителям, в жилые и муниципальные помещения. По его словам, украинские олигархи пытаются саботировать создание полного энергетического баланса на Украине, вмешиваясь в процесс регуляции рыночных цен на топливо.

Сами же жители Украины стали жаловаться на низкое качество газа, которое поступает в жилые дома. По их словам, топливо стало хуже греть. Среди возможных причин называется уменьшение калорийности (теплотворной способности) газа.

Преимущество «Северного потока-2» и заинтересованность Европы

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, рассказал о преимуществе пользования газопроводом «Северный поток-2» для поставок газа в сравнении с транзитом через Украину. По его словам, поставки через «Северный поток-2» в 5,6 раза экологичнее, чем при транзите через ГТС Украины.

Кроме того, российский лидер, говоря о заинтересованности Европы в «Северном потоке-2», напомнил, что в его проекте участвуют пять крупнейших европейских компаний. Он подчеркнул, что газопровод находится не только в интересах «Газпрома», но и европейских партнеров.