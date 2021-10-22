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Зеленский предложил «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа в Европу

Газета.Ru
43 минуты назад

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в день. Об этом сообщает Bloomberg.

Украина предложила «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа в Европу
Фото: ReutersReuters

«Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран — потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и «Газпрому». Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%», — подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина обсуждает предложение о транспортировке газа с Берлином и Брюсселем. По словам Зеленского, ожидается, что они скоро предпримут шаги в практических переговорах по этому вопросу, который «безусловно важен для всей Европы».

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Ранее Зеленский заявил о важности сохранения транзита газа на территории Украины. Он подчеркнул, что залогом суверенитета и территориальной целостности Украины является ее энергетическая безопасность, а завершение строительства «Северного потока — 2» открывает перед Украиной новые вызовы в придачу к уже существующим.

Экономика,Владимир Зеленский,Газпром,
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