Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.92
Войти в почту

Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки

Газета.Ru
1 час назад

Глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина высказалась о повышении ключевой ставки на 75 б.п., с 6,75% до 7,5%. Об этом сообщает "Интерфакс". Она назвала данное решение "существенным шагом".

Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Очевидно, что мы не в зоне тонкой настройки. И такой шаг обоснован не только динамикой текущей инфляции, но, прежде всего, инфляционными ожиданиями и существенным пересмотром прогноза по сравнению с июлем", - сказала Набиуллина.

Она также заявила, что в первые недели октября инфляционное давление не показывает признаков ослабления.

По словам главы ЦБ, в регуляторе расценивают эту ситуацию как потенциально опасную из-за влияния на инфляционные ожидания. Ранее сообщалось, что Центробанк РФ в шестой раз подряд увеличил ключевую ставку, на этот раз на 75 б.п., до 7,5% годовых.

Журналисты расшифровали значение новой броши Набиуллиной

До этого замминистра экономического развития Полина Крючкова заявила, что инфляция сейчас характеризуется высоким уровнем неопределенности, из-за которого на потребительском рынке могут появиться так называемые "черные лебеди" (труднопрогнозируемые события, приводящие к значительным негативным последствиям).

Экономика,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители