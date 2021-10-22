Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки

Глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина высказалась о повышении ключевой ставки на 75 б.п., с 6,75% до 7,5%. Об этом сообщает "Интерфакс". Она назвала данное решение "существенным шагом".

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"Очевидно, что мы не в зоне тонкой настройки. И такой шаг обоснован не только динамикой текущей инфляции, но, прежде всего, инфляционными ожиданиями и существенным пересмотром прогноза по сравнению с июлем", - сказала Набиуллина.

Она также заявила, что в первые недели октября инфляционное давление не показывает признаков ослабления.

По словам главы ЦБ, в регуляторе расценивают эту ситуацию как потенциально опасную из-за влияния на инфляционные ожидания. Ранее сообщалось, что Центробанк РФ в шестой раз подряд увеличил ключевую ставку, на этот раз на 75 б.п., до 7,5% годовых.