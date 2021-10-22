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Переговоры России и Молдавии по газу прошли безрезультатно, Кишинев не устроила скидка

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Россия в ходе переговоров по газовому соглашению предложила Молдавии справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25% в обмен за накопленный долг в объеме около 700 млн долларов, однако молдавская сторона настаивала на цене в два раза ниже рыночной, сообщил источник, близкий к переговорам.

Молдавия отказалась от предложенной Россией скидки на газ
Фото: ТАССТАСС

Переговоры проходили у замглавы администрации президента России Дмитрия Козака и закончились безрезультатно, сообщил источник «Коммерсанта».

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«Российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25% скидки. Единственным условием получения указанной скидки являлся возврат в течение 3 лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Республики Молдова за поставленный газ в объеме около 700 млн долларов (без учета Приднестровья)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Кишинев заявил об отсутствии необходимых денежных средств и настаивал на снижении цены в два раза ниже рыночной.

Российскую сторону представляли члены правительства и «Газпрома». От Молдавии были вице-премьеры Владислав Кульминский и Андрей Спыну.

Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата. Украина согласилась передать Молдавии необходимый объем газа с его последующим возвратом в систему страны.

Ранее молдавское правительство одобрило введение в стране режима чрезвычайного положения на 30 суток из-за энергетического кризиса. После этого молдавский парламент по предложению правительства решил ввести чрезвычайное положение в стране из-за нехватки газа.

Украина предложила «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа в Европу

В Кишиневе погасили Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» после введения чрезвычайного положения парламентом страны.

Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.

Переговоры о заключении долгосрочного контракта продолжились. Компания «Молдовагаз» сообщала, что потребление превышает поставки топлива из России, что может стать проблемой.

Экономика,Дмитрий Козак,Администрация Президента РФ,Газпром,РИА Новости,
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