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Молдавия отказалась признавать исторический долг за газ

Елена Прошина
54 минуты назад

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что Кишенев отказывается признавать исторический долг за газ, сообщает РИА Новости.

Молдавия отказалась признавать исторический долг за газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы кабмина, это очень большая сумма, которая должна обсуждаться отдельной темой и не фигурировать в вопросах газового контракта с компанией «Газпром». В свою очередь Москва в ходе двухдневных переговоров выразила готовность предоставить справедливую цену на газ и скидку в обмен на погашение накопленного долга в размере около 700 миллионов долларов в течение трех лет, без учета Приднестровья.

«Историческая задолженность — это очень большой долг, который мы не признаем, мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту», — отметила премьер-министр.

В результате российско-молдавские переговоры по газу, в которых с российской стороны принимал участие замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, завершились безрезультатно, есть риск прекращения поставок после 1 ноября.

Отмечается, что Молдавия не согласна на рыночную цену даже с учетом скидки в 25% и требовала газ по заниженной в два раза цене. Такие условия не устраивают российскую сторону, поэтому поставки могут быть полностью прекращены.

Экономика,Дмитрий Козак,Администрация Президента РФ,Газпром,РИА Новости,
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