Молдавия отказалась признавать исторический долг за газ

По словам главы кабмина, это очень большая сумма, которая должна обсуждаться отдельной темой и не фигурировать в вопросах газового контракта с компанией «Газпром». В свою очередь Москва в ходе двухдневных переговоров выразила готовность предоставить справедливую цену на газ и скидку в обмен на погашение накопленного долга в размере около 700 миллионов долларов в течение трех лет, без учета Приднестровья.