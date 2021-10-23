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Тимошенко: не существует никакого европейского газа

Елена Прошина
1 час назад

Власти Украины обманывают граждан страны, когда говорят, что Киев отказался от импорта газа из России в пользу топлива из Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего украинского премьера, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Тимошенко: не существует никакого европейского газа
Фото: ТАССТАСС

«Для Украины не существует никакого европейского газа. Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну, это был большой обман, никакого европейского газа не было, они сделали, закольцевали фиктивную трубу, но газ шел российский», — сказала Тимошенко.

По словам депутата, сегодня в стране газа нет и придется его приобретать по высокой стоимости. Лидер партии отметила, что из бюджета надо взять деньги, которые «лучше было бы потратить на здравоохранение и на пенсии». Теперь предстоит отдать средства компании «Нафтогаз» за то, что «кто-то протупил летом».

Ранее Тимошенко заявляла, что «Нафтогаз» продает своему населению газ в восемь раз дороже его себестоимости при добыче, что является «скандалом огромного масштаба». По ее словам, годовая прибыль «Нафтогаза» доходит до 76 миллиардов гривен. При этом на медицинское обслуживание населения тратится всего 126 миллиардов гривен ежегодно.

Экономика,Юлия Тимошенко,Нафтогаз,ИТАР-ТАСС,
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