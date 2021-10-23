Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борянс предложил ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». Он отметил, что поставщиков редко выбирают на основе симпатий к политической системе.
«Независимость гарантируется не разрывом связей с другими [странами], а скорее наличием как можно большего числа связей с как можно большим количеством партнеров. К сожалению, вы редко можете выбирать поставщиков на основе их симпатии к политической системе, то же самое и с нефтью», — цитирует Норберта Вальтер-Борянса немецкое издание Augsburger Allgemeine.
Лидер СДПГ отметил, что Берлин привержен своим стандартам и продолжает поддерживать санкционную политику Европы в отношении России. Однако запуск «Северного потока — 2», по его мнению, поможет перейти Германии к «климатической нейтральности».
Парламентские выборы в ФРГ прошли 26 сентября. Победу одержала Социал-демократическая партия Германии, которая получила 25,7% голосов. Второе место занял «Христианско-демократический союз» (ХДСС), который возглавляла канцлер Германии Ангела Меркель. Лидер ФРГ уйдет в отставку, передает «Пятый канал».
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе экономического форума «Валдай» сообщил, что Россия готова начать поставку газа по «Северному поток — 2» сразу после того, как немецкий регулятор даст соответствующее разрешение. Он уточнил, что транзит газа по новому трубопроводу будет экологичнее, чем через Украину, передает агентство Nation News. Строительство «Северного потока — 2» завершили 10 сентября. В середине октября оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом и готова к эксплуатации, передает телеканал 360.