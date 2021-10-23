«Независимость гарантируется не разрывом связей с другими [странами], а скорее наличием как можно большего числа связей с как можно большим количеством партнеров. К сожалению, вы редко можете выбирать поставщиков на основе их симпатии к политической системе, то же самое и с нефтью», — цитирует Норберта Вальтер-Борянса немецкое издание Augsburger Allgemeine.